James Rodriguez: “Carletto Ancelotti è un vero maestro, gli sarò per sempre grato”

Il giocatore dell’Everton James Rodriguez, obiettivo di mercato del Napoli nell’estate del 2019, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di un altro ex azzurro: Carlo Ancelotti. Ecco le parole del colombiano: “Carletto Ancelotti è un vero maestro. Sa benissimo come mi comporto dentro e fuori dal campo di calcio. La presenza del mister è stato un motivo molto importante per venire qui, sapevo che grazie a lui mi sarei rilanciato a grandi livelli. L’Everton si è fidato di me in un momento in cui nessuno lo ha fatto. Sarò sempre grato a questo club e a mister Ancelotti, spero di vincere qui”.