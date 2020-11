Il piano Figc per non fermare la Nazionale A e l’U.21

La Nazionale affronterà l’Estonia in amichevole, a Firenze, mercoledì 11 novembre. Un test che servirà per scaldare i motori in vista degli ultimi due appuntamenti del girone di Nations League: Italia-Polonia di domenica 15 (a Reggio Emilia) e la trasferta di tre giorni dopo in Bosnia. Chiellini e compagni sono padroni del proprio destino: con 6 punti staccherebbero il pass per la fase finale (la Figc vuole organizzarla in Italia), altrimenti dovranno incrociare i propri risultati con quelli degli altri campi. Tre gare anche per l’Under 21 che si sdoppia tra Under 21A e Under 21B. I ragazzi di Nicolato da una parte del Cpo di Tirrenia (sede del ritiro), quelli più piccoli di Bollini (l’Under 20) nell’altra ala della struttura. L’obiettivo è far sì che ci sia un altro gruppo pronto qualora dovesse ripetersi l’esperienza di ottobre, quando il collegiale dell’Under 21 si trasformò in un focolaio. Gli azzurrini affronteranno Islanda e Lussemburgo in trasferta (il 12 e il 15), poi la Svezia a Pisa il 18. Il primato nel girone vale la fase finale dell’Europeo (passano anche le migliori seconde). Fonte: Figc