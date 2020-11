Le parole dell’ex portiere del Napoli ,Gennaro Iezzo , sul rendimento degli azzurri:

“Il Napoli è una squadra forte che ha tutte le carte in regola per far bene e vincere il titolo.Ci può stare che qualche partita vada storta,ma meglio ora una sconfitta che altre alla fine della competizione.Insigne è un giocatore chiave ,non solo in avanti ma anche in fase di rientro ad aiutare la difesa”.