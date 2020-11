Grassani, legale Napoli: “Lunedì l’esito del ricordo di Juve-Napoli”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il legale del Napoli, Mattia Grassani, che è tornato sulla vicenda legata a Juventus-Napoli, alla vittoria a tavolino per i bianconeri e il punto di penalizzazione comminato ai partenopei: “Il Napoli purtroppo ha fatto da apripista, il caso pilota. L’unico trattato in modo diverso, con una lettura non aderente al piano normativo da parte del Giudice Sportivo che ha deciso che è stato il Napoli a scegliere di non partire, qualcosa che contrasta con i fatti perché il Napoli era pronto a partire fino alla comunicazione della Regione. Dibattimento? Sarà presente il presidente (in videoconferenza, ndr), vorrà dire la sua. Lunedì alle 15.30 inizierà il dibattimento, sarà molto articolato e c’è in programma solo questo dibattimento e già in giornata arriverà il verdetto”.