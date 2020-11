Grassani: “Corte d’Appello? Siamo ottimisti, il caso del Napoli farà scuola”

L’avvocato Mattia Grassani, legale del calcio Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Lunedì ci sarà la discussione in Corte d’Appello, verso le ore 15,30. Io sarò presente in video conferenza da Bologna, ma ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che vorrà parlarne in prima persona, mettendo in evidenza le sue ragioni. Stesso in giornata dovrebbe uscire anche il verdetto sulla vicenda”.

“Siamo ottimisti per varie ragioni, anche perché il caso del Napoli farà scuola. La squadra era pronta a viaggiare per Torino, ma è arrivato il blocco del capo di gabinetto del Presidente De Luca, della Regione Campania, che ha vietato la partenza a tutta la squadra. Il club azzurro era pronto a recarsi lì, poi la scelta dell’ASL campana si è rivelata veramente lungimirante dopo tutto quello che sta succedendo ora nel calcio italiano in questa emergenza Coronavirus”.

Ricordo Nazionali?

“Non sono stato chiamato per questo”.

Contratti Gattuso?

“Mi sto godendo il riposo del guerriero prima della battaglia, sono concentrato sulla discussione di lunedì. Non è una tematica che sto seguendo”.