[Formazioni] Bologna-Napoli, felsinei con sei assenze. Ballottaggio Politano-Lozano

Dopo il successo contro il Rijeka, il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, dove poi partirà per Bologna. Domani allo stadio “Dall’Ara” gli azzurri cercheranno un altro successo in trasferta contro l’undici di Mihajlovic. In casa rossoblu ben sei assenze: Dijks, Mbaye, Medel, Poli, Skov Olsen e Santander. A centrocampo dubbio Svamberg-Rodriguez, con l’argentino in vantaggio sul mediano scandinavo. In attacco spazio a Orsolini, Soriano, Palacia e Barrow. Per Gattuso diverse le novità. In porta Ospina, in difesa di nuovo Manolas e Hysaj a sinistra. A centrocampo spazio a Bakayoko e Fabian Ruiz. In attacco c’è il ballottaggio Politano-Lozano con l’ex di Inter e Sassuolo avanti sul messicano. Ritorna infine Osimhen dopo la squalifica di giovedì in Croazia.