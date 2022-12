ESCLUSIVA – M. Criscitelli (pres. Napoli club Bologna): “Domenica per noi è un “derby”, vincere sarebbe un vanto per noi”

Il calcio, nonostante il Covid-19, va avanti, tra mille difficoltà ma rispettando le regole del protocollo di sicurezza. Il Napoli ha vinto sul campo del Rijeka, non senza affanni ed ora c’è il Bologna. I felsinei sono una squadra ben allenata e giocherà a viso aperto, perciò sarà una sfida molto interessante. Della sfida del “Dall’Ara” e del momento della pandemia ilnapolionline.com ha intervistato il presidente del Napoli club Bologna Maurizio Criscitelli.

In Emilia Romagna, com’è la situazione pandemia, tra contagi, positivi e non solo? “Al momento siamo in zona gialla come la Campania, anche sui dati non ci possiamo lamentare, Bologna compresa. E’ chiaro che in questo momento dobbiamo limitare i danni il più possibile, per evitare un nuovo lockdown. Per farlo più rispettare le misure Covid-19 che ci permettono di stare bene in salute”.

In questi mesi il Napoli Club Bologna, anche se a distanza sta proseguendo tra il calcio e il sociale? “Purtroppo no, nel senso che ci sentiamo via skype, per parlare di calcio e delle varie iniziative sociali, il tutto per evitare assembramenti. L’unica novità è che abbiamo cambiato la sede per il club, che ci auguriamo di poter inaugurare appena le acque si saranno calmate, a livello di pandemia”.

Giovedì sera il Napoli ha vinto sul campo del Rijeka, anche se non ha convinto. Cosa ne pensi del momento degli azzurri? “Io mi rendo conto che non è semplice per il Napoli, giocare ogni tre giorni, fare tamponi quasi tutti i giorni e convivere con il Covid-19, tutto ovvio. L’altra sera ho avuto l’impressione, ma forse mi sbaglio, che la competizione dell’Europa League, non ci fosse il necessario mordente. Per fortuna che si è vinto, per tenere alta la possibilità di poter passare il turno. Mi auguro che già domenica a Bologna di vedere un altro approccio ed ottenere i tre punti”.

Infine ti vorrei chiede del Bologna, la squadra di Mihajlovic ha meno punti rispetto al gioco che esprime. Domenica che partita vedremo al “Dall’Ara”? “Come hai detto tu il Bologna gioca un buon calcio ed ha ottenuto meno di quanto abbia prodotto nelle partite precedenti. La squadra di Mihajlovic spesso gioca a viso aperto, ma non seguendo gli allenamenti, non so che tipo di partita farà contro il Napoli. Essendoci Osimhen, giocatore che sa attaccare la profondità, potrebbe avere un atteggiamento diverso per concedere meno spazi. Mi auguro che gli azzurri scendano in campo con il giusto atteggiamento, noi purtroppo non potremo seguirlo dalla sede o andare allo stadio, ma per noi è sempre un “derby” e vincere sarebbe un motivo di soddisfazione per tutti noi del club”.

