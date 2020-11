Il giornalista Antonio Corbo scrive nel suo editoriale su Repubblica: “Il Napoli compare nella classifica cannonieri soltanto al settimo posto. Dopo Ibrahimovic primo (7 gol) ci sono Belotti (6), Ronaldo , Lukaku e Caputo tutti e tre con 5, finalmente un po’ d’azzurro: Lozano sesto con 4. Ma Lozano è titolare o deve restituire il ruolo di sinistro alto del 4-2-3-1 a Insigne? Quindi: prima contraddizione, il miglior cannoniere è in panchina.

Il bomber del Napoli nella sua storia moderna è Mertens con 127 gol in carriera: ma nella classifica dei cannonieri presenta solo 2 gol come Insigne e Politano. Sono tutti nel grigiore del 26esimo posto. L’acquisto più costoso del Napoli, Osimhen, ha poi segnato in serie A un solo gol ed è tra i primi 49 bomber del campionato. Questi dati, se letti bene, segnalano una squadra dai tratti confusi. Chi segna di più non gioca sempre”.