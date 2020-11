Ceferin scrive a Infantino pe proporre un ritorno al passato per il fallo di mano

La tanto criticata regola sul fallo di mano potrebbe cambiare. Perché ciò accada si è mosso il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Che ha scritto una lettera al numero uno della Fifa, Gianni Infantino. Tocca infatti a quest’ultimo proporre una modifica all’Ifab. L’organo che ha il potere di cambiare le regole del calcio a livello internazionale e nazionale. L’obiettivo è quello di dare maggiore autonomia agli arbitri consentendo loro di determinare se un giocatore ha colpito il pallone volontariamente o involontariamente con la mano per evitare l’assegnazione di rigori ingiusti. «Il tentativo di definire rigorosamente i casi in cui il tocco di mano è fallo – ha scritto Ceferin – ha portato a molte decisioni ingiuste che sono state accolte con frustrazione e disagio da parte della comunità calcistica. Lo spirito del gioco deve essere preservato in ogni momento. E credo che tornare alla formulazione precedente, magari rivista e integrata da una disposizione che non consenta di segnare gol con mano o braccio, sia un’opzione da tenere in considerazione». Fonte: CdS