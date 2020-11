Carlo Alvino: “A Bologna mi aspetto un Napoli cazzuto e a tratti gattusiano”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto Carlo Alvvino sul momento del Napoli. “Le parole di Nanni sulla vicenda dell’Asl fa capire che il Napoli è in una botte di ferro, sa di avere ragione e la sua tesi è attendibile, perciò alla lunga la giustizia farà il suo corso. Domani a Bologna? Me lo aspetto cazzuto come ama dire De Laurentiis e a tratti gattusiano, so che il mister ha toccato le corde giuste. E’ un gruppo che sta con il mister, mi sorprenderebbe se giocasse male, con l’approccio molle di giovedì sera, lo pagheresti caro, perciò sono fiducioso”.

