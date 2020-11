Agresti: “Meret sta valutando la possibilità di lasciare il Napoli”

Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC: “Meret sta valutando la possibilità di lasciare il Napoli anche a titolo definitivo. Il portiere si trova bene in azzurro, ma non gradisce la possibilità di giocare così poco. In estate ha provato ad andare via, ma De Laurentiis non l’ha lasciato andare. A gennaio può succedere di tutto, ma non credo che il Napoli voglia privarsi di Meret. L’annuncio potrebbe arrivare a breve. Però non è ancora stata risolta la storia delle clausole. La trattativa è ancora aperta. Non credo che lunedì in Corte sportiva d’Appello venga scritta la parola fine. Sono convinto che la gara venga giocata sul campo, ma bisognerà aspettare ancora per avere questo verdetto”.