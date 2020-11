Vernazza: “Il Napoli mi sembra in un limbo. Mertens? Non potrà mai essere un problema”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Sebastiano Vernazza, giornalista Gazzetta dello Sport: “Il Napoli, per come lo vedo io, mi sembra in un limbo. Ha grandi potenzialità che, forse, non vuole neppure esprimerle del tutto. Ieri avrebbe dovuto comandare il gioco fin dall’inizio, per dare un segnale, forte, netto, di una squadra che vuol migliorarsi. La differenza tecnica tra Napoli e Rijeka era enorme: non è in discussione la rosa del Napoli, ma l’atteggiamento che mostra in certe gare. Mertens? Non potrà mai esser un problema per il Napoli, bestemmiando posso dire che è il Maradona di questo millennio, rappresentando in piccolo quello che ha rappresentato Diego in grande. Gli anni migliori di Mertens, forse, sono già stati vissuti: il distacco inevitabile dovrà essere dolce, non va processato per questo inizio opaco di stagione”.