Una volta distraevano, oggi, le nazionali, fanno paura

E’ arrivato il momento in cui le “nazionali” fanno paura. Una volta si diceva che distraevano dagli impegni del club, oggi, il timore è che i calciatori tornino “positivi”. Il Napoli, per questo, ha una voglia matta di non liberare i proprio giocatori, ma non vorrebbe essere solo. E non vorrebbe creare tensioni con i propri tesserati che, si sa, amano vestire la maglia delle rispettive rappresentative nazionali. Rischiano il veto alla partenza Osimhen che dovrebbe tornare in Nigeria, perché c’è la doppia sfida alla Sierra Leone per la Coppa d’Africa e lo stesso Koulibaly che dovrebbe andare in Guinea Bissau per le gare del suo Senegal. Dicono dal Napoli: un conto è viaggiare praticamente in bolla in un charter del club, un altro nei vari angoli del mondo. Verrà ora valutato caso per caso. Il Napoli spera in uno stop dell’ultima momento e minaccia ritorsioni legali nel caso in cui ci possa essere un contagio. Nulla può il Napoli per poter impedire l’esodo. Ed è difficile che ci sia, tra i calciatori, chi decida di rinunciare alla convocazione.

Il Mattino