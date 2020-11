Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di domenica alle ore 18,00 allo stadio “Dall’Ara” contro il Bologna. Seduta in palestra per chi ha giocato in Croazia contro il Rijeka, mentre allenamento sul campo 1 e 2 per chi non ha giocato in Europa League. Si è proseguito con la prima fase di riscaldamento a seguire lavoro di agilità. Esercitazione tecnica e infine partitella a campo ridotto.

Fonte: sscnapoli.it