Trevisani: “Non credo si ripeterà il brutto caso del Napoli di Rafa Benitez”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a proposito della prestazione del Napoli: “Rijeka? Vi ricordo che anche la Real Sociedad fece 0-1 al 93′ su questo campo. Quella croata non è come qualcuno possa immaginare, anzi, è una squadra solida. Il Rijeka non è di quelle squadre che batti 5-0, quindi non è facile fare quello che ha fatto il Napoli, ovvero andare sotto, e farne due per rimontare e vincere: c’è comunque da essere soddisfatti tutto sommato. Adesso però la classifica con tre squadre a sei punti non è per nulla divertente! Tuttavia non credo si ripeterà il brutto caso del Napoli di Rafa Benitez, perché il Napoli con l’AZ vorrà vendicarsi dell’andata”.