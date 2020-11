SSCN [Foto] – Capitan Insigne strizza l’occhio alla sfortuna!

Ok, va bene, non siamo stati all’altezza e mister Gattuso è praticamente (e giustamente) arrabbiato, ma ci faremo perdonare! Pare voglia dire proprio questo il capitano azzurro Lorenzo Insigne. Il Magnifico fa l’occhiolino ai tifosi del Napoli, che lo aspettano in gol, al suo mister, per fargli capire che è tornato e alla sfortuna, che nell’ ultimo periodo non l’ha mai abbandonato!