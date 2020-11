Settore giovanile – Oggi ci sarà la sospensione del campionato, ieri ufficiale la Primavera 2

Il mondo del calcio rischia di essere fermato dal Covid-19, per quanto riguarda il campionato Primavera 1. Oggi in occasione della riunione di Lega, si deciderà se ci sarà o meno la sospensione, aspetto che sale sempre più nelle ultime ore. Ad eccezione della Roma, quassi tutto sono per la sospensione che al momento sarebbe di un mese. La sensazione è che potrebbe esserci un blocco definitivo, come la passata stagione, dovesse accadere sarebbe un problema per i vivai, serbatoio della prima squadra. Ieri è stato ufficializzato il blocco della Primavera 2 che vede tra le squadre anche il Napoli di Cascione.

Fonte: Corriere dello Sport