Serie A/Sassuolo-Udinese 0-0: Match sterile di occasioni

SASSUOLO-UDINESE

Dopo la vittoria del San Paolo contro il Napoli gli uomini di De Zerbi scendono in campo nell’anticipo della 7a giornata di Serie A contro l’Udinese di Gotti a caccia di punti dopo la sconfitta nel finale contro il Milan.

PRIMO TEMPO

Nella prima fase di gioco gli ospiti cercano di fare la partita e manovrare nella metà campo neroverde. Il Sassuolo po alza il baricentro della propria manovra e cerca il vantaggio ma senza concludere verso la porta di Musso. Al 30′ l’Udinese riparte in contropiede, Zeegelaar crossa per l’inserimento di De Paul che calcia, ma il suo tiro viene deviato e finisce fuori. Poche emozioni da gol dopo i primi 45′ minuti. Finisce 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Udinese esce meglio dagli spogliatoi e cerca di attaccare nel tentativo di trovare il vantaggio, ma non trova l’occasione giusta. L’azione più pericolosa però è del neo entrato Muldur, che va via sul fondo mette in mezzo il pallone ma è bravo Samir ad anticipare Caputo in agguato nell’area di rigore. Partita chiusa tra le due squadre, pochi tentativi pericolosi e zero tiri verso lo specchio. I padroni di casa provano con il giro palla a bucare la difesa friulana che e brava a chiudere e non trovare spazi. Nel finale l’Udinese è in pressione e chiede un tocco di mano nell’area del Sassuolo, ma nulla di fatto. Al 90′ è 0-0. Il Sassuolo resta secondo in classifica, mentre per l’Udinese un punto che non serve a nulla.