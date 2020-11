Una vittoria e un pareggio nei due anticipi della 8a giornata di Premier League. Non si ferma il Southampton, che prosegue nel suo buon momento, stendendo 2-0 il Newcastle, e aggancia per almeno una notte il Liverpool in testa alla classifica. Finisce 0-0 invece l’altra partita tra Brighton e Burnley, i Seaguls vanno a +3 punti sulla zona retrocessione, secondo punto in campionato invece per i Clarets