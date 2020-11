Orlandi,giornalista:”Il problema è che si prendono tanti gol”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Sabrina Orlandi, giornalista.

“Il Bologna si sta preparando al Napoli come per tutte le gare, non si cambia mai in base all’avversario e quindi si usa la stessa filosofia come vuole Mihajlovic. Il problema è che si prendono tanti gol, però lui vuole che se ne faccia uno in più. Le prestazioni ci sono sempre state, quindi l’atteggiamento è quello di cercare il gioco e di avere coraggio e fiducia anche nell’1 vs 1. Contro il Napoli la formazione è praticamente fatta, anche perché gli infortunati sono tanti. Sarà la stessa delle ultime giornate, con il 4-2-3-1. De Silvestri ha avuto qualche problemino ma ce la farà, a centrocampo ci sarà ballottaggio tra Svanberg e Dominguez con il primo in vantaggio”.