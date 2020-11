Nikola Maksimovic: “Mai più un inizio come contro il Rijeka. A Bologna più concentrati”

Il Napoli vince contro il Rijeka, successo in rimonta ma con molta fatica nella ripresa. Le reti di Mustic per i padroni di casa e per gli azzurri Demme e autorete di Braut, per una vittoria che vale ora in Europa League. In conferenza stampa le parole di Nikola Maksimovic. “In futuro non dovremo mai più avere un approccio alla gara come stasera. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto, male in campo e siamo stati messi sotto. Per fortuna nella ripresa siamo riusciti a vincere che nel calcio conta davvero tanto. Domenica a Bologna, contro un buon avversario e un allenatore preparato, dovremo entrare sul terreno di gioco con un altro spirito. Si può anche giocare male, oppure bene, ma noi diamo sempre il massimo, perchè ci sono importanti obiettivi da raggiungere. Il Rijeka? Alla lunga sapevamo che non avrebbe retto a quei ritmi, noi abbiamo perso molti meno palloni e così che si è costruito il successo nel secondo tempo”.

Fonte: CdS