Panchina – I voti de Il Mattino: Insigne platinato e Ghoulam incoraggiante

Ecco i voti de Il Mattino per la panchina azzurra. Insigne si mette in mostra più per il nuovo colore di capelli (platino) che per altro, ad ogni modo il suo rientro servirà nelle prossime gare a Gattuso e alla squadra. Ghoulam entra benissimo in campo sulla fascia sinistra, Sufficienza anche per gli altri 3 (Fabian, Lozano e Zielinski).

INSIGNE 6

Di ritorno dall’infortunio muscolare, e permettersi ancor di più in mostra sfoggia un look platinato. Parte al piccolo trotto e cresce poco alla volta. Non sforza per evitare ricadute e la strategia paga anche perché il Napoli si deve limitare a gestire il vantaggio senza sbilanciarsi troppo in avanti

FABIAN RUIZ 6

In mezzo al campo per aggiungere fosforo alla manovra. Gioca un bel numero di palloni e sempre con grande lucidità. Raramente cercala verticalizzazione, ma riesce a far ripartire velocemente l’azione. Con Demme forma una bella diga in mezzo campo alternando colpi di sciabola a tiri di fioretto

LOZANO 6

Una deviazione beffarda della difesa del Rijeka gli impedisce di arrivare puntuale all’appuntamento con il gol impacchettato da Ghoulam. Il solito motorino infermabile anche solo per uno spezzone di partita. Cerca sistematicamente l’uno contro uno, ma non sempre gli riesce la giocata

ZIELINSKI 6

Ancora lontano dalla forma migliore, ma dopo 2 settimane di Covid è anche fisiologico. Poco incisivo dal punto di vista fisico, ma sotto l’aspetto tecnico il contributo è prezioso. Sfiora il gol con un tiro al volo sul quale il portiere del Rijeka è chiamato a rispondere facendo gli straordinari.

GHOULAM 6,5

Questa volta Gattuso lo riporta al primo amore: terzino sinistro. La gamba non è più quella dei tempi migliori, ma il piede è sempre delizioso. Per informazioni rivolgersi a Zielinski e Lozano che a non riescono a trovare gloria solo per questione di sfortuna e bravura del portiere del Rijeka. Incoraggiante.