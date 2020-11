Centrocampo – I voti de Il Mattino: Demme tuttofare, Lobotka oggetto misterioso

Ecco i voti de Il Mattino per il centrocampo azzurro. Demme tuttofare in mediana riesce anche a trovare il goal, mentre Lobotka non riesce mai a ingranare e spesso, anzi troppe volte, invece di verticalizzare preferisce passare la pala ai centrali senza correre rischi.

6,5 DEMME

Trova il gol nel momento peggiore del Napoli e della sua stessa partita. Non è un attaccante e infatti il movimento con il quale spinge la palla in porta è più da ballerino che da calciatore. Nel secondo tempo aiuta nel possesso palla quando tutta la squadra guadagna metri in mezzo al campo.

5 LOBOTKA

Sfodera un potere più unico che raro: rallentare qualunque azione parta dai suoi piedi. Un bel problema quando sei il regista di una squadra che dovrebbe ammazzare l’avversario con il cambio di passo. Specializzato nel passaggio orizzontale, lo ripropone in tutte le salse.