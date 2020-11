Attacco – I voti de Il Mattino: Pochi lampi da parte degli azzurri

Ecco i voti de Il Mattino per l’attacco azzurro. Politano è l’unico che prova a rendersi pericoloso con una certa continuità, mentre il resto del reparto fatica a creare zioni degne di nota. Petagna fa un gran movimento ma senza incidere particolarmente. Mertens regala l’assist a Demme per il momentaneo pareggio azzurro, ma poi non incide più di tanto. Elmas invece pochi secondi prima di lasciare il campo si esibisce in una semirovesciata nell’area piccola a lato di un soffio, ma è l’unico sussulto del macedone.

POLITANO 6,5

Ha il merito di essere l’unico a giocare un primo tempo sulla sufficienza. Ha voglia e qualità. E nella ripresa contribuisce attivamente alla rete del vantaggio. Attacca il primo palo e manda nel pallone Braut che finisce per buttarsela in porta da solo.

MERTENS 5,5

Insufficienza dovuta al fatto che da uno come lui ti aspetti sempre qualcosa in più. A verbale mette un assist (decisivo) per Demme, ma anche una serie infinita di pause eterne, e con lui si ferma tutta la baracca. Da trequartista ha il compito di accendere la luce, ma l’interruttore sembra smarrito.

ELMAS 5,5

Non giocava una partita titolare dallo scorso 27 settembre e infatti il ritmo nelle gambe non è quello dei giorni migliori. Gattuso lo schiera esterno alto a sinistra, ma a parte qualche rarissimo guizzo, si limita al compitino: non esattamente il massimo in una partita da vincere contro un avversario modesto.

PETAGNA 6

Perde una buona occasione per fare gol e insidiare Osimhen per una maglia di titolare nelle prossime partite. Si conferma, però, attaccante specializzato nel gioco con spalle alla porta e infatti con un colpo di testa all’indietro dà il là all’azione che porta al gol del pareggio del Napoli.