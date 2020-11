Marrucco: “Le ultime prestazioni del Napoli mi lasciano dei dubbi, l’unica nota positiva è…”

Fulvio Marrucco, agente ed avvocato, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show “Dopo l’Atalanta stiamo vedendo una squadra lenta, è talmente lento il giro-palla che le difese sono subito ben piazzate. Gli esterni alti non hanno chance: credevo che il Napoli fosse in uno stadio avanzato del progetto, ma le ultime prestazioni lasciano dubbi. Discorso di natura fisica? Discorso di natura tattica? Bisogna trovare una soluzione, perché la squadra mi ricorda alcuni aspetti del Napoli di inizio stagione scorsa sotto la guida di Ancelotti. Mertens lo terrei sempre in campo, sono convinto che si potrà arrivare ad un 442 classico, con un tentativo di Zielinski al posto di Mertens. Il Napoli soffre a centrocampo, l’unica nota positiva è quella di Ghoulam, gli darei la possibilità di cominciare dall’inizio. Lobotka? Inquadratura impietosa sulla sua forma fisica. Rinnovo Gattuso? I calciatori amano Gattuso ed il suo staff, siamo però in una fase embrionale di crescita dell’allenatore ed i prossimi due mesi sono fondamentali per il futuro del Napoli”.