Liga – Elche-Celta Vigo: Santi Mina replica al penalty di Fidel

Elche-Celta Vigo 1-1 Fidel (E) rig. 4′, Mina (C) 41′

Primo tempo. La sfida si sblocca al 4′ col calcio di rigore trasformato da Fidel, la reazione ospite arriva al 23′ con la rasoiata a fil di palo di Mendez ma Badia in volo respinge. Passano 5 minuti e l’estremo difensore di casa si dimostra provvidenziale nuovamente sul 23 ospite, nel finale di tempo Iago Aspas serve un assist perfetto a Santi Mina che trafigge il portiere avversario chiudendo la prima frazione in parità.

Secondo tempo. Nella ripresa Iago Aspas supera due avversari in dribbling e arrivato solo davanti al portiere calcia sul fondo, al 75′ Nolito supera in dribbling un avversario e calcia in diagonale mancando lo specchio di poco. Passano 5 minuti e Aspas si fionda su un pallone vagante in area e calcia di potenza sfiorando il palo, nel finale nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Real Sociedad 17-Real Madrid 16*-Villarreal 15-Atletico Madrid 14**-Cadice 14-Granada 14*-Betis 12-Getafe 11-Elche 11**-Osasuna 10*-Athletic Bilbao 9*-Barcellona 8**-Valencia 8-Alavés 8-Eibar 8-Siviglia 7**-Celta Vigo 7-Levante 5*-Huesca 5-Valladolid 3

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri