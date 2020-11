La moviola – Ottima prestazione dell’arbitro finlandese Gestraniusa

Nessun dubbio sui gol del primo tempo, compreso quando Politano va in disturbo su Braut che rinvia di testa a centro-area. Il Napoli rimonta e vince la partita, con un autogol che manda in area piccola gli stessi interpreti – appunto Politano e Braut, autore della deviazione decisiva – ma né l’esterno romano e nemmeno Petagna (che manca il pallone) si trovano in fuorigioco. Corretta anche la distribuzione dei cartellini gialli, quattro in tutto. Nel Napoli vengono sanzionati Koulibaly – che entra scomposto su Kulenovic, quando i due saltano insieme, colpendolo con la testa – e lo stesso Politano (che otto minuti più tardi provoca l’ammonizione di Smolcic) per un fallo tattico su Menalo. Intervento dell’arbitro finlandese Gestraniusa anche per Braut, che tocca duro Di Lorenzo.

Fonte: CdS