Il Napoli e il Rijeka al microscopio de “Il Mattino”: i gol, gli assist, i falli e tanto altro

Vittoria sofferta ma molto importante per il Napoli in Europa League in una serata però con tante ombre. Gli azzurri battono in rimonta il Rijeka e salgono a sei punti in testa al girone alla pari con Real Sociedad e Az: un passo falso sarebbe stato molto pesante in ottica qualificazione per i sedicesimi. E invece l’undici di Gattuso alla distanza riesce a capovolgere la situazione dopo i primi 40 minuti molto deludenti: tre punti che arrivano con l’autogol di Braut, difensore del Rijeka. Resta però l’approccio alla gara totalmente da cancellare con il Napoli che è andato sotto di un gol e ha rischiato di subirne altri dalla formazione più debole del girone e decisamente inferiore sotto il profilo tecnico ma molto più determinata. La squadra di Gattuso ha subito l’irruenza della squadra di casa, capace soprattutto in avvio di imporre grande aggressività nel recupero palla e di ripartire velocemente. Gli azzurri hanno avuto il merito di rimettersi in piedi negli ultimi minuti della prima frazione con Demme e poi dopo un’altra chance concessa al Rijeka in avvio di ripresa di salire di livello: dopo il 2-1 la squadra di casa è crollata e nel finale il Napoli ha avuto occasioni per vincere in maniera ancora più larga. Un successo importante per la corsa europea e per il morale dopo il ko con il Sassuolo ma occorre salire decisamente come livello tecnico di prestazione e soprattutto d’intensità a cominciare dalla sfida di campionato di domenica a Bologna. R Ventre (Il Mattino)