Il mercato che non si ferma: il trequartista ed il rinnovo di Gattuso

Il calciomercato, come si sa, non finisce mai, figuriamoci in un’annata particolare come questa. Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli è, infatti, al lavoro. Sarebbe alla ricerca, stando a quanto riportato dall’ Equipe, di un trequartista di ruolo e lo avrebbe individuato in Florian Thauvin del Marsiglia. Ma quello che preme di più in casa azzurra è il rinnovo di mister Gattuso. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, infatti, gli altri discorsi di mercato saranno rimandati fino a quando non ci sarà la firma del tecnico calabrese. Il prolungamento fino al 2023 potrebbe esser ufficializzato la prossima settimana e, da quel momento in poi, si comincerà anche a parlare di “entrate ed uscite”, creando, quindi, il Napoli che verrà.