Gennaro Gattuso: “Primo tempo imbarazzante. Ripresa con personalità ma serve continuità”

Il Napoli vince in Croazia contro il Rijeka in rimonta, ma certamente sul piano del gioco, passi indietro rispetto alle recenti gare. Dopo il gol di Mustic, arrivano le reti di Demme e l’autorete di Braut. A fine gara le parole di Gattuso in conferenza stampa. “Il nostro primo tempo è stato imbarazzante, sembrava che ci eravamo visti in mattinata, indossata maglia e scarpe da gioco per fare una gita. Nella prima frazione non c’è riuscito niente, eppure l’avevamo preparata diversamente, sempre due contro due, poco concentrati e il Rijeka faceva quello che voleva. Per fortuna che non siamo andato sotto con un punteggio pesante e siamo venuti fuori nella ripresa. Il secondo tempo la squadra ha mostrato personalità, abbiamo fatto l’opposto, creato diverse palle gol e vinto la gara. Sono però deluso perchè serve continuità, non possiamo giocare così, se avessimo perso punti in Croazia, vallo a spiegare in giro”.

Fonte: CdS