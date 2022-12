ESCLUSIVA – Alice Cama (att. Riozzese Como): “Obiettivi? Salire in A con le lombarde. Siamo pronte per il Chievo Verona Women”

Il calcio femminile cercherà di ripartire tra serie A e cadetteria, Covid-19, dove le due categorie, promettono equilibrio, soprattutto in serie B. Tra le pretendenti c’è sicuramente la Riozzese Como che ha dimostrato, da neo promossa sta dimostrando tutto il suo valore. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante del club lombardo Alice Cama.

Domenica scorsa siete state sconfitte per 6-1 in casa contro la Fiorentina. In generale come giudichi la vostra prestazione contro le ragazze di Cincotta? “Contro la Fiorentina sapevamo fosse una sfida difficile, purtroppo ancora la differenza fisica e di preparazione è diversa tra serie A e B soprattutto in massima serie di alta classifica i ritmi sono diversi”.

Da quest’anno sei alla Riozzese Como, qual è stata la molla per accettare questa nuova destinazione? “Ho accettato la Riozzese Como, perché c’è un progetto ambizioso, vogliosi come tutti di conquistare la promozione in serie A. Senza contare che dopo diverse stagioni è anche l’occasione per tornare a casa mia. Due motivi importanti per fare bene e ottenere il massimo”.

Quali i tuoi obiettivi stagionali e le avversarie da tenere d’occhio per la promozione? “Questo inizio di stagione non è stato semplice, non avendo giocare tantissimo, purtroppo mi sono fatta male poco prima della prima tua giornata. Quindi ho fatto qualche sprazzo di gioco, ma ora grazie a Dio sta bene. Ti potrei dire il Ravenna, ma in generale sarà un campionato molto incerto e fare previsioni ad oggi non è semplice. Noi cercheremo di salire in A, ma come sempre è il campo a decretare chi saranno le migliori”.

Domenica sfiderete in casa il Chievo Verona Women’s, Covid-19 permettendo. Come vi state preparando per la gara contro il clivensi? “Come hai detto tu, se il Covid-19 non dovesse metterci lo zampino, domenica affronteremo il Chievo Verona Women’s tra le mura amiche. Per noi non sarà una sfida semplice, visto che le clivensi sono una squadra esperta, con elementi che possono fare la differenza. Noi certamente dovremo giocare la nostra partita, riscattare la sfida interna contro l’Orobica, dove disputammo una gara sotto tono, la peggiore da inizio stagione. Vediamo come si evolveranno i prossimi giorni, ma dovessimo scendere in campo, cercheremo di ottenere il massimo”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

