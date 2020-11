Demme – Se ti chiami Diego, qualche gol ce l’hai nel destino!

Fare gol non è di sicuro il mestiere di Diego Demme, eppure, ieri sera, nel momento più delicato della gara, ha rimesso la partita in equilibrio. Quello croato è il secondo gol con la maglia del Napoli per lui, un centrocampista che si avventura nella metà campo avversaria solitamente solo per far girare il pallone al limite dell’area di rigore. Rete fondamentale, visto che il Napoli era in svantaggio (giocando malissimo). Forse, però, per uno che si chiama Diego, in onore di Diego l’altro, quello con i gol nel destino e nel sinistro, non è poi così strano. Un gol che per altro arriva in un momento in cui Demme sta facendo il massimo per convincere Gattuso a confermargli la fiducia anche in campionato. «Concorrenza? Siamo tanti in mezzo al campo, sono contento quando gioco e per questo provo a dare sempre il massimo», ha spiegato dopo al partita. «Sono molto contento per il gol e per la vittoria», ha raccontato dopo la gara vinta dagli azzurri sul campo del Rijeka. «Non era una partita semplice. Nella prima mezz’ora eravamo messi male in campo, poi ci siamo sciolti e nella ripresa abbiamo giocato il nostro calcio». Poi la testa è già proiettata al prossimo turno, che si giocherà al San Paolo dopo la sosta per le Nazionali, ancora contro il Rijeka (unica squadra a zero punti nel girone). «Vogliamo vincere anche la prossima in casa, così possiamo guadagnarci la qualificazione ai sedicesimi».