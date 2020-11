Ciaschini: “L’idea di Gattuso è schierare i 4 attaccanti cercando l’equilibrio in mediana”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giorgio Ciaschini, osservatore: “Rino Gattuso ha fatto bene, avrà visto ieri mancanza di concentrazione e di atteggiamento sbagliato. E’ stato un richiamo perché Rino sa bene che il Napoli può fare molto meglio. Non andrei a sottolineare troppo le parole dette nel post, ha vissuto la partita in modo negativo ed ha voluto richiamare tutti all’attenzione. Il piano di Gattuso? La sua idea è quella di mettere in campo il potenziale offensivo che ha, cercando un equilibrio con la linea mediana. Lui vuole 4 attaccanti che giochino contemporaneamente e sta cercando l’equilibrio con la mediana. Albero di Natale? Insigne ed altri non possono fare i trequartisti. Bisogna capire se tutti questi giocatori di qualità possono stare assieme oppure no: l’equilibrio non è dato dalle caratteristiche dei singoli, ma ma dalla disponibilità mentale feroce a difendere”.