Chiariello: “Malissimo Petagna e Koulibaly, salvo Meret”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, nel corso della trasmissione Tutti in Europa: “Alex Meret merita un 6.5 in pagella perché è stato autore di diversi ottimi interventi. In occasione del goal del Rijeka, tuttavia, avrebbe potuto fare di più prevedendo almeno la direzione del tiro del calciatore dei croati. Male Di Lorenzo e Mario Rui. Per entrambi cinque in pagella. Non affondano mai sulle fasce”.

“Koulibaly è da quattro in pagella. Il senegalese ha sbagliato troppo, è stato inguardabile. Sufficienza invece per Nikola Maksimovic, uno dei pochissimi a convincermi. Il terzo calciatore che merita un voto positivo è Demme: sei per lui. Lobotka? Non mi convince: quattro per lui. Per quello che concerne l’attacco, sei a Matteo Politano. Malissimo Andrea Petagna (quattro). L’attaccante ex SPAL ha la mia stima, ma non ho nemmeno percepito la sua presenza in campo”.