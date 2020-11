Cesarano: “Rinnovo Gattuso? Aspetterei, De Laurentiis invece…”

Rino Cesarano, giornalista. è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Gattuso sta cercando di schierare anche due squadre diverse tra campionato ed Europa League. A San Sebastian ha sofferto, ma senza trovare gioco, idem ieri. Giusto tenere lo stesso sistema di gioco questo se ci sono queste rotazioni? Non è una questione di modulo, ma di esplosività di 4-5 elementi. E’ un problema di preparazione? Se ci concentriamo su Mertens eludiamo gli altri problemi. Questa squadra non fa movimenti senza palla, restano con la palla tra i piedi o scaricano all’indietro a tre metri. Rinnovo Gattuso? Non andrei di fretta: De Laurentiis fa un gioco speculativo, a queste cifre gli sta bene il rinnovo. Il vero nodo è l’area tecnica: vediamo i giocatori del Lille” .