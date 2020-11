Bologna/Napoli, ballottaggio per Mihajlovic a centrocampo. Manolas e Bakayoko dal primo minuto

Domenica pomeriggio allo stadio “Dall’Ara”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Bologna affronterà il Napoli per la settima giornata di campionato. I felsinei dovranno fare a meno di: Dijks, Mbaye, Poli, Medel, Skov Olsen e Sansone per infortunio. In compenso Mihajlovic ha recuperato De Silvestri dalla botta di mercoledì. Ballottaggio a centrocampo tra Shouten e Dominguez, con l’argentino in vantaggio sull’olandese. In attacco spazio a Barrow, Palacio, Soriano e Orsolini. Per gli azzurri invece ritornano in campo dal primo minuto: Manolas, Hysaj, Bakayoko e Osimhen, assente ieri in Croazia per squalifica.