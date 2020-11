Venerato: “Milik e Insigne? Ecco cosa sta succedendo”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Ho due telegrammi su Milik ed Insigne. Per il polacco c’è stato un incontro venerdì a Castel Volturno tra gli agenti e la società, ha rifiutato il prolungamento di un anno, per venderlo meglio, quindi a gennaio partirà da calciatore a scadenza. Mentre per Insigne ci sono stati dei contatti informali. La società, con molta probabilità, farà una proposta ufficiale al giocatore non prima della Primavera del 2021. Quindi si va verso il rinnovo contrattuale”.