Taormina: “Corte d’Appello? Non mi aspetto nulla, confido nel CONI”

Il giornalista de Il Mattino, Pino Taormina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC durante Il Sogno Nel Cuore: “Stasera a Rijeka Gattuso opterà per un turnover ragionato. Ci saranno diversi cambi, ma nessun esperimento. Il modulo di riferimento sarà ancora il 4-2-3-1. In mediana mi aspetto Demme e Lobotka. Al posto di Insigne sul vertice sinistro dell’attacco potrebbe spuntarla Elmas, considerato da Gattuso come uno straordinario vice Insigne. Il Napoli dovrà badare soltanto alla ricerca della vittoria. Il gioco ed altri aspetti verranno messi in secondo piano. Il Napoli insegue il passaggio del turno, con la speranza che stasera tra Az e Real Sociedad venga fuori un pareggio. Nelle ultime uscite il Napoli non mi è dispiaciuto. Dovrebbe essere più cinico sotto porta. Domenica, ad esempio, ha costretto il Sassuolo a una gara difensiva. Purtroppo non ha concretizzato le occasioni da gol create. Non credo che bisogna aspettarsi molto dal verdetto della Corte sportiva d’Appello. Difficilmente la decisione presa in primo grado verrà ribaltata. Confido nel Coni”.