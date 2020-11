SKY – Stupire è il suo destino: stavolta Maradona lo fa con i medici

Il post operatorio è sempre un momento delicato. Ancor di più nel caso di Diego Maradona, visto che l’operazione che ha subito il Pibe de Oro è stata fatta per rimuovere un coagulo di sangue dal cervello. Ancora una volta una prova difficile, ma lui, come faceva sui campi di calcio, sta stupendo ancora. Stavolta i medici. Sky Sport dice: “I medici che hanno in cura il Pibe de Oro, ancora ovviamente convalescente, sono “stupiti” dalla velocità del suo recupero. “”L’ho appena visto, è di ottimo umore. Siamo stupiti di come sta guarendo””, ha detto il medico, Leopoldo Luque, che nella notte italiana ha fornito un aggiornamento sulle condizioni dell’ex stella del calcio, oggi 60enne. “”Dobbiamo essere cauti perché siamo ancora nel periodo post-operatorio, ma è chiaro che non ha complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare perché è ancora molto presto. Ma la ripresa è ottima””. Notizie che hanno suscitato forti applausi e cori di incoraggiamento da parte dei sostenitori di Maradona che attendono aggiornamenti fuori dalla clinica”.