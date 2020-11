SKY – Rabbia Gattuso: “Così non va, ma la colpa è di sicuro mia!”

Gattuso è arrabbiato. La prestazione offerta dal Napoli gli ha lasciato l’amaro in bocca. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni Sky a fine gara: “Partite facili non ce ne sono, per carità, lo sappiamo, anche la Real Sociedad qui ha fatto gol al 93, ma così non va. Ci hanno sorpresi, ci siamo fatti sorprendere, non mi piacciono questi errori di valutazione, quest’ approccio, perchè oggi abbiamo sbagliato, Meglio il secondo tempo, certo, ma non basta. Questa squadra da un po’ di anni ha questi alti e bassi. Sorpresi dalle oro ripartenze, però, poi, nel secondo tempo tutto questo non è accaduto più! Sono veramente arrabbiato, perchè alla fine oggi ci è andata bene, ma non voglio più rivedere queste cose. Non va bene, bisogna crescere, noi l’avevamo preparata bene, i ragazzi sapevano che tipo di squadra affrontavamo. Certo, è colpa mia, perchè non sono ancora riuscito ad entrare in testa ai miei giocatori”