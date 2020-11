SKY – Demme: “Bisogna vincere la prossima per andare avanti”

Diego Demme, autore del pareggio del Napoli, interviene a fine gara ai microfoni Sky per commentare la gara di Foiume: “Sono contento per il mio gol, ma è stata una partita difficile. La vittoria per questo ci rallegra. I primi 30 minuti abbiamo giocato male, poi, le cose sono migliorate, e nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Vogliamo vincere la prossima in casa, in modo da poter andare avanti in Europa. Quest’anno i centrocampisti abbondano, io quando sono chiamato in causa cerco sempre di dare il massimo”