SKY – Andrea Petagna: “Mi è piaciuto giocare con Mertens”

Al termine della gara in Croazia, l’attaccante azzurro Andrea Petagna, interviene ai microfoni Sky: “Al gol ci tenevo un sacco, anche perchè partendo dall’ inizio, volevo provarci. Non è stata una gara facile, loro si difendono bene, ma la cosa più importante erano i tre punti e sono arrivati. Gioco in una squadra con tanti campioni, oggi era la prima volta che giocavo con Mertens, mi è piaciuto. I 3 punti di stasera sono fondamentali, soprattutto perchè il risultato ci dà fiducia per il prosieguo sia in Europa che in campionato”