Petagna, fisicità ed impegno: sfrutterà la sua occasione

Petagna sogna il suo primo gol europeo con la maglia del Napoli. L’ex Spal si sta godendo al massimo la sua avventura in azzurro, mettendoci impegno e dedizione. Stasera sarà titolare contro il Rijeka. Ci ha creduto fin dal primo giorno, sapeva di potersi giocare le sue carte e si è guadagnato la stima di Gattuso. Sogna anche l’altro azzurro, Petagna. Quello che ha a capo Roberto Mancini. E sa che tutto dipenderà dal suo rendimento con il Napoli. Quattro presenze in campionato, partendo sempre dalla panchina, dando sempre il contributo giusto richiesto da Gattuso anche nella fase di non possesso e nel pressing sui difensori avversari per disturbare l’impostazione dal basso. Punta avanzata nel 4-2-3-1 di Gattuso, un centravanti diverso rispetto a Osimhen, preferisce più ricevere palla e proteggerla per girarla ai compagni. Tra le sue qualità migliori c’è il colpo di testa, bravo a girare in porta i cross dalle fasce, o dai calci d’angolo e dalle punizioni laterali. Difficile da marcare per la sua forza fisica. Una delle frecce in attacco di Gattuso: il reparto offensivo che contro il Rijeka vuole cancellare la brutta serata contro il Sassuolo.

Il Mattino