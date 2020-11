Ore 18,55 – Rijeka/Napoli: Gattuso ripropone il 4-2-3-1

Così il mister Gattuso in conferenza: «Non capisco che partita in tanti hanno visto domenica: abbiamo perso senza far fare un tiro in porta al Sassuolo mentre noi ne abbiamo fatti sette. E anche con l’Az abbiamo comandato per novanta minuti. Questa è la strada giusta e dobbiamo continuare» . Ne è convinto. Convintissimo. E infatti stasera con il Rijeka ripropone il 4-2-3-1 che è il modulo ormai scolpito nella pietra. Con Mertens alle spalle di Petagna. Sia pure con delle modifiche necessarie. A San Sebastian, in fondo, fu un finto modulo a 4 punte, perché Lobotka era il vertice alto della linea di centrocampo, più che un trequartista autentico. E in questa gara di Europa League tutto dipenderà da chi sceglierà tra Lozano ed Elmas, forse l’unico dubbio che ha il tecnico in queste ore: perché è chiaro che se il vice-Insigne (perché Lorenzo partirà dalla panchina) sarà il messicano significa che Ringhio si affiderà al solito superattacco a quattro stelle. Con il macedone in campo (probabile), si garantisce un pendolo tra attacco e difesa e dunque maggiore equilibrio. Sia pure a discapito della fantasia offensiva. L’impressione è che gli altri due a centrocampo possano essere Demme e proprio Lobotka. Con Zielinski ancora in stand by. P. Taormina (Il Mattino)