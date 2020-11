Marchetti: “Milik? Il Napoli voleva il rinnovo, ma il polacco non ha voluto”

Il giornalista Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sulle strategie di mercato del club azzurro: “Prolungamento di contratto per Arkadiusz Milik? Il rinnovo lo avrebbe anche fatto, il Napoli, ma il polacco non ha voluto firmarlo. Arek ha preferito restare in questa situazione contrattuale, consapevole che potrà andare a scadenza da qui a qualche mese. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha preso Victor Osimhen ed Andrea Petagna anche per questo. All’inizio, infatti, la prima scelta del Napoli era Milik, ma successivamente la dirigenza ha dovuto prendere atto della sua decisione di andare via”.

“Ora come ora, non dipende dal Napoli e nemmeno da Milik. Può succedere che si pensi a nuove esperienze: capita, nella carriera di un atleta. C’era la Juventus e Milik non voleva rimanere a Napoli. Ormai si è arrivati ad uno scontro brutale, ed oggi è come se Milik non ci fosse. Bisogna trovare una soluzione che non faccia perdere altri soldi a Napoli, perché club e giocatore hanno già iniziato a perderli. Se si vuole risolvere la situazione a gennaio, bisogna trovare una squadra che spenda un po’ di soldi per il cartellino, altrimenti Milik andrà in via a parametro zero. Non si discute la validità del polacco: il Napoli voleva tenerlo, ma lui ha preferito fare altre scelte”.