Gennaro Gattuso: “Siamo qui in Croazia per vincere e teniamo lontani gli alibi”

Il Napoli ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro il Sassuolo, perciò punterà al riscatto contro il Rijeka questa sera per il terzo match di Europa League. Ieri in conferenza stampa le parole di mister Gattuso. “Maradona? Gli feci giovedì scorso gli auguri per i suoi 60 anni e adesso spero che possa guarire quanto prima dopo l’operazione dell’altra notte. Mi farebbe piacere se venisse a Castel Volturno, per poterlo abbracciare, lui ha fatto la storia del club. Az e Sassuolo? Sono state due sconfitte immeritate, anzi contro i neroverdi, non so che gara ha visto mezza Italia, visto che noi abbiamo tirato sette volte e loro zero in novanta minuti. Sul Rijeka dico che non sarà per nulla semplice, non ho ricordi piacevoli, visto che persi la sfida all’esordio Europeo con Milan. I croati sono ora diversi da quella partita, ma sono una squadra che si sa difendere al meglio, ma siamo qui per vincere. Non voglio alibi, l’ambiente esterno spero che non prenda sotto gamba questa gara, noi certamente non lo faremo. Osimhen e Mertens? Arriverà il momento che torneranno a far gol. La punta nigeriana deve solo stare sereno, non deve protestare con arbitri e avversari. Il belga è solo un periodo, tornerà ad essere il cecchino infallibile. Su Insigne è partito con noi, non è al 100%, deciderò oggi se farlo partire dal primo minuto o a gara in corsa”.

Fonte: Corriere dello Sport