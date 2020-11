Gattuso “accarezza” Insigne e Mertens e invita Maradona a Napoli

Al belga che ha smarrito la via del gol non pensa affatto di rinunciare. «Non è un cecchino di questi tempi come lo è invece abitualmente, ma le occasioni per segnare le ha. Fa fatica adesso, ma può capitare a un attaccante». Più severo con Osimhen: «Lo voglio più tranquillo quando è faccia a faccia con gli avversari (il riferimento è alla rete sbagliata dopo l’errore nel rinvio di Consigli, ndr) e lo voglio più sereno anche con gli arbitri. Noi sappiamo che è forte, non deve pensare di dover dimostrare questo». Accarezza Insigne, che torna disponibile appena sette giorni dopo il grande spavento di San Sebastian. «Non è un giocatore normale come gli altri, nei momenti di difficoltà serve il suo aiuto». Infine l’invito a Maradona: «Lo aspettiamo a braccia aperta a Castel Volturno, è forte, ne ha passate tante e passerà anche questa. Deve tornare a Napoli dove ha scritto la storia. Questa sarà sempre casa sua». P. Taormina (Il Mattino)