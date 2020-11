(Formazioni) Ore 18,55 Rijeka/Napoli, Rozman tatticamente “coperto”. Panchina per Bakayoko

Questa sera alle ore 18,55 il Rijeka affronterà il Napoli per la terza giornata di Europa League di girone G. Il tecnico dei croati Rozman schiererà in campo il 5-4-1, dove l’unico terminale offensivo è Kulenovic. Partirà dalla panchina l’ex ragazzo del vivaio azzurro Anastasio, out invece Pavicic. In casa partenopea diverse le novità. Meret in porta, Mario Rui a sinistra, Maksimovic al centro. A centrocampo panchina per Bakayoko, Demme e Lobotka in mediana. In attacco spazio a Politano, Mertens, Elmas e Petagna. Insigne in panchina e Osimhen squalificato.