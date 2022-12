Foggia (Ds Benevento): “Penalizzati sul mancato utilizzo del VAR, su Caprari era rigore. Llorente? Ci piace”

Il direttore Sportivo del Benevento, Pasquale Foggia intervenuto a Radio Punto Niovo parla dell’utilizzo del VAR: “Ancora arrabbiato per il rigore di Caprari a Verona? Speriamo non ci capiti più, è già la seconda volta che veniamo penalizzati dal mancato utilizzo del VAR. Spero sempre che ci sia l’abitudine di ammettere gli errori anche da parte degli arbitri, si è sentita la scarpata a Caprari fino alla panchina. Crei una reazione sbagliata da parte di Caprari, con l’arbitro che ha creato nervosismo in campo: il VAR è stato messo a posta, quanto in certi episodi. C’è rammarico e rabbia da parte nostra. Non vedo un problema specifico: ce la giochiamo con tutti, è vero che finalizziamo poco per quello che creiamo, mentre i nostri avversari finalizzano subito. Bisogna leggere meglio delle situazioni su cui sta lavorando lo staff tecnico. Gara con lo Spezia? Siamo all’inizio del campionato e c’è da insistere sulla voglia di questa squadra di fare sempre la partita. Il risultato è la conseguenza di quanto proponi in campo. Sabato è una gara importante con lo Spezia, sarà come una finale. Pronti ad intervenire a gennaio, programmiamo il futuro. Llorente mi piace: parliamo di giocatori che hanno vinto in Nazionale e con i club, questo non vuol dire che lo prendiamo. Ma, come sifa a dire che non piace al Benevento?”

