Prima brutta e pesante sconfitta in Europa e in stagione per il Milan. I rossoneri crollano in casa 3-0 con il Lille nella 3a giornata del gruppo H di Europa League. La squadra di Pioli cade sotto i colpi di uno scatenato Yazici, autore di una tripletta. Con questa sconfitta il Milan perde il comando del girone, che passa al Lille, ora distante a -1 punto